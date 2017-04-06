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Elektrikli Otomobil Şebekeleri Dönüştürecek'
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Elektrikli Otomobil Şebekeleri Dönüştürecek'

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, trafikteki her 10 araçtan biri elektrikli otomobil olursa sadece Ankara merkezde 15 milyon, İstanbul'da ise 40 milyon liralık şebeke yatırımı yapılması gerektiğini söyledi.

Elektrikli Otomobil Şebekeleri Dönüştürecek'

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, trafikteki her 10 araçtan biri elektrikli otomobil olursa sadece Ankara merkezde 15 milyon, İstanbul'da ise 40 milyon liralık şebeke yatırımı yapılması gerektiğini söyledi. Pınar, şimdiden yatırımlara başlamak gerektiğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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