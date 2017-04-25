Elektrikli Otobüs Manisa Sokaklarında Test Sürüşüne Çıktı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kent içi ulaşımda hayata geçirilmesi planlanan elektrikli otobüs projesinin test sürüşüne katıldı. Vatandaşlarla birlikte elektrikli otobüsle Manisa sokaklarında gerçekleştirilen test sürüşünde, Başkan Ergün vatandaşlara proje hakkında bilgiler verdi.



Kent içi ulaşımda modern sistemleri hayata geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa'da uygulamaya konulması planlanan elektrikli otobüs projesinin test sürüşünü gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de takip ettiği test sürüşünde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil de yer aldı. Çevre dostu, sessiz, alçak tabanlı, engelli bireylerin kullanıma uygun ve yüzde yüz elektrikli olan otobüsün test sürüşü, 1 numaralı hat güzergahında yapıldı.



Güzergahın tamamında otobüste yer alan Başkan Ergün, otobüse binen vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım projelerini anlatan Başkan Ergün, elektrikli otobüs projesinin detaylarıyla ilgili de bilgiler verdi. Test otobüsüyle Manisa sokaklarında olduklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Allah nasip ederse yaklaşık 1 sene içerisinde ihalelerini yapıp yeni otobüsleri vatandaşlarımızın hizmetine sokmayı planlıyoruz. Bunlar elektrikli, çevreyi kirletmeyen, tasarruflu otobüsler. Manisa'ya bunları getirip taşımayı bunlarla yapmayı hedefliyoruz" dedi.



Vatandaşların elektrikli otobüs karşısında olumlu tepkileriyle karşılaşan Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Bu doğrultuda gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA