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Elektrikli Ev Aletlerinde Ötv Sıfırlandı
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Elektrikli Ev Aletlerinde Ötv Sıfırlandı

Bakanlar Kurulu bazı elektrikli ev aletlerinin ÖTV'sini 30 Nisan'a kadar sıfırladı.

Elektrikli Ev Aletlerinde Ötv Sıfırlandı

Bakanlar Kurulu bazı elektrikli ev aletlerinin ÖTV'sini 30 Nisan'a kadar sıfırladı.

Kaynak: Dunya.com

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