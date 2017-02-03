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Elektrikli Ev Aletlerinde Ötv Sıfırlandı
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Elektrikli Ev Aletlerinde Ötv Sıfırlandı
3 Şubat 2017 Cuma 09:02
Bakanlar Kurulu bazı elektrikli ev aletlerinin ÖTV'sini 30 Nisan'a kadar sıfırladı.
Bakanlar Kurulu
bazı elektrikli ev aletlerinin
ÖTV
'sini 30 Nisan'a kadar sıfırladı.
Kaynak:
Dunya.com
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