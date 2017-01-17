Elektrikli Bisiklette Ölümüne Yolculuk

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Adana'ya gelen bir ailenin iki kişilik elektrikli bisiklete kask takmadan 5 kişi binmesi dikkat çekti.



Suriye'de yaklaşık 6 yıldır süren iç savaş nedeniyle en çok göç alan illerin başında Adana geliyor. Yaklaşık 250 bin Suriyelinin yaşadığı Adana'da sokaklarda elektrikli bisiklet kullanan Suriyeli sayısı da bir hayli arttı. Ancak Suriyeliler trafik kurallarını ve kendi canlarını bisiklet kullanırken hiçe sayıyor.



İki kişilik elektrikli bisiklete ölüme meydan okurcasına 5 kişi bindikleri görülen Suriyeli baba, anne ve 3 çocuk, herkesi hayrete düşürdü. İki çocuk bisikletin ön tarafına sıkışırken, annenin kucağında da bir çocuk olduğu görüldü. 5 kişinin hiçbirinde de kask bulunmazken, Suriyeli aile sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. - ADANA