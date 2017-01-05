Elektrikli Bisikletlerin Trafikte Bulunmaları Yasal Değil

Eskişehir Kent Konseyi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu üyesi Makina Yüksek Mühendisi A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ferhat Gül, düzenlediği basın toplantısında elektrikli bisikletlerde iş güvenliğine dikkat çekti.



Elektrikli bisikletlerin trafik kanunları gereği trafiğe çıkma izni olmayan araçlar ve bunların AB standardına da uygun olmadığını belirten Ferhat Gül, "Bu standart gereği elektrikli bisikletler el gazı ile çalışmaz. Bu araçların motoru sürücü pedalı çevirdikçe yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle elektrikli bisikletlerin motoru doğrudan güç kaynağı olarak değil, destek güç olarak tasarlanmıştır. El gazı ile ilerleyen tüm elektrikli bisikletler kanun kapsamı dışındadır ve bu sebeple trafikte bulunmaları yasal değildir" dedi.



Günümüzde kullanılan elektrikli bisikletlerin genellikle 50 C, elektrik gücü de 4 k olarak görüldüğünü belirten Gül, elektrikli bisikletlerde güvenliği şöyle anlattı:



"Elektrikli Bisiklet kullanıcı haricinde kimse binmemelidir. Kapalı alanlarda kullanırken tepe lambası ve ön lambası açık olacaktır. Arızalı lambalar var ise bisiklet kullanılmayacaktır. Elektrikli bisiklet, yürüme olu boş ise bu yolu kullanacak. Yol dolu ise yürüyüş yolu yan kısmından yolu takip edecek şekilde gidecektir. Yürüme yolu dışında kalan kısımdaki yollarda yolun sağ kısmından gidecektir. Elektrikli bisikleti kullanırken yüksek görünürlüklü yelek giyecektir. Yaya yolunu kullanan personelin yakınından geçerken yavaşlayın yayaların yolunuza çıkma riskini hiçbir zaman unutmayın. Elektrikli bisiklet kullanılmayacağı zaman fren tertibatı tutacak şekilde bırakılmalıdır." - ESKİŞEHİR