Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Kazada Yaralandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, kavşakta hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü 88 yaşındaki Binali Özhan yaralandı.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı ile Gültekin Başargan Caddesi'nin kesiştiği Lale Kavşağı'nda meydana geldi. Hakan Uludağ yönetimindeki 35 YGJ 96 plakalı özel bir şirkete ait hafif ticari araç, Binali Özhan'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan Özhan, yaralandı. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Binali Özhan, tedaviye alındı. Özhan'ın sağlık durumunn iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir