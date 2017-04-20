Elektrikli Battaniye Yangına Neden Oldu

Kırklareli'nde prize takılı unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangında, ev sahibi dumandan etkilenirken, yangında müdahalede bulunan itfaiye eri yaralandı.



Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli şahsın ikamet ettiği evde iddiaya göre prize takılı unutulan battaniye nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verilirken, itfaiye ekiplerinden önce evde bulunan ev sahibi H.A. isimli şahıs kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek istedi fakat dumandan etkilenerek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye eri yaralandı



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettikleri sırada H.T. isimli itfaiye eri, eline cam parçası düşmesi sonucu yaralandı. Evde çıkan yangın söndürülürken H.T. isimli itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.



Yangın anında çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan ev sahibi H.A. ve itfaiye eri H.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ