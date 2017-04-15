Elektrik ve Elektronikte İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2016 yılı İhracat Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. 2016 yılında yaklaşık 10.2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu göğüsleyen şirketlere ödülleri verildi.



Ödül töreninde konuşan TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, "2016 yılında Birlik olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdik" dedi.



Türkiye Geneli Elektrik Elektronik sektöründe 2016 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı.



Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, Vestel ve BSH Ev Aletleri oldu.



Diğer bir alt kategori olan Elektronik sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Vestel, Arçelik ve E.G.O Elektrikli Aletler oldu.



Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma Grid Solutions oldu. Aynı kategoride Siemens ikinci, Balıkesir Elektromekanik ise üçüncülük ödülünü aldı.



Kablo sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Pamukkale Kablo, üçüncü firma ise Atom Kablo oldu. (Fotoğraflı) - İstanbul