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Elektrik Üretim Tesislerinin Kabul İşlemleri Bakanlığa Bağlandı
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Elektrik Üretim Tesislerinin Kabul İşlemleri Bakanlığa Bağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisinin bakanlığa ait olacağını açıkladı.

Elektrik Üretim Tesislerinin Kabul İşlemleri Bakanlığa Bağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisinin bakanlığa ait olacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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