Elektrik Üretim Tesislerinin Kabul İşlemleri Bakanlığa Bağlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisinin bakanlığa ait olacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisinin bakanlığa ait olacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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