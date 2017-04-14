Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği Değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim tesisi denetim firmalarının kontrol yetkisini mevzuata aykırılık tespit ettiği takdirde ve istenilen zaman diliminde bu aykırılığın düzeltilmediği durumda iptal edebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisi Bakanlığa ait olacak. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi, elektrik üretim tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemlerini; ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri ya da özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirmek, yetkilendirmek veya bu tüzel kişilerden hizmet satın almak suretiyle yaptırabilecek.



Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasının ardından Bakanlık, saha testlerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini kontrol firması olarak yetkilendirebilecek.



Firma üç yıl içinde yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunamayacak



Kontrol firmaları yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Bakanlık tarafından denetlenebilecek. Yapılacak denetimlerde protokol hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, firmalar ihtar edilecek. Firmaya aynı ya da farklı olaylarla ilgili üç yıl içinde, üç ayrı ihlal sonucu, üç yazılı ihtar verilmesi durumunda protokol Bakanlık tarafından feshedilerek, firmaların elektrik üretim tesisi kontrol yetkisi iptal edilecek. Yetkisi iptal edilen kontrol firması, kararın alındığı tarih itibarıyla en az üç yıl içinde yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunamayacak.



Diğer taraftan elektrik üretim tesisinin ön kabul tarihinden işletmeye alınacağı tarihe kadar geçen 6 aylık sürede, kontrol amaçlı üretilen elektrik için yapılacak ödeme ve tarifeler ilgili kurum veya kuruluşlarca belirlenecek.



Lisans/tesis sahibi, üretim tesisinin yapımının tamamlanmasını müteakip senkronizasyon öncesi test ve kontrol işlemlerinin başlangıcından itibaren geçici kabulün tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamak üzere, kontrol firmaları ile sözleşme imzalamak ve bu hususu Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak. Sahada yapımına nezaret edilen testler ve kontrol faaliyetlerine ilişkin raporlar kontrol firmaları tarafından hazırlanacak. Bu raporlar; kontrol firmaları yetkili personeli, elektromekanik teçhizat testlerinde yer alan imalatçı/tedarikçi uzman personeli ve lisans/tesis sahibi tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerle birlikte imzalanacak. Bu raporların birer kopyası lisans/tesis sahibi tarafından tesis mahallinde muhafaza edilecek.



(İHA)