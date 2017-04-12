Elektrik Tellerine Temas Eden Kamyon Yandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, sarkan elektrik tellerinin altından geçerken kasasında yüklü samanların alev alması sonucu yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, sarkan elektrik tellerinin altından geçerken kasasında yüklü samanların alev alması sonucu yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İsmail Örüm idaresindeki 42 EM 292 plakalı saman yüklü kamyon, ilçeye bağlı Alibeyli köyünde elektrik direkleri arasından geçerken sarkan kablolar kamyonun kasasına değdi.
Samanların alev alması sonucu yanmaya başlayan kamyon, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.
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