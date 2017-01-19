Elektrik Teline Asılı Kalan Güvercin Kurtarıldı

IĞDIR (AA ) - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde elektrik direğine asılı kalan güvercin kurtarıldı.



Kacerdoğanşalı köyündeki elektrik direğinde asılı güvercini gören köylüler, durumu Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürülüğü yetkilerine bildirdi.



Olay yerine giden ekipler, güvercini asılı kaldığı telden kurtararak tedavi altına aldı.



Olayla ilgili açıklamada bulunan Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, veteriner kontrolünden geçirilen kaya güvercininin sol ayağına ip bağlanması sonucu kangren olduğunu, fakat kuşun uçma becerisinin yerinde olduğunu belirtti.



Türkoğlu ayrıca, "Alınan kaya güvercini tedavi edilmek üzere şubemize getirilmiş ve kangrene karşı direncinin artması için vitamin verilmiştir." dedi.