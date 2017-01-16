BOTAŞ, 16.01.2017 itibariyle elektrik santrallerine uygulnan gaz kısıtlarını kaldırdı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, BOTAŞ, dün elektrik santrallerine gönderdiği talimatla gaz akışının normale döneceğini belirtti.
BOTAŞ'ın 25 Kasım 2016 tarihinde ilk olarak başladığı gaz kesintileri tam 45 gün sürerek Türkiye tarihinde en ağır şartlarda kısıt uygulanan kış mevsimi oldu. Türkiye'de doğalgaz ile elektrik üretimi yapan elektrik santrallerinin toplam gaz çekişi yaklaşık 51 milyon metreküp seviyesinde bulunurken, kesintiler ile gaz arzı bu dönemde ortalama 30 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. 24 Aralık 2016 tarihinde elektrik santrallerine gaz arzı toplamda 6 milyon metreküpe kadar düşerek tarihin en derin gaz arzı krizi ve elektrik piyasası krizi yaşandı.
Gaz kısıtının kaldırılmasıyla, elektrik serbest piyasasında elektrik fiyatları 17.01.2016 tarihi için yüzde 10.91 oranında düşerek ortalama 171 lira/megavat olarak gerçekleştı, aynı elektrik fiyatı bugün için 190 lira seviyesindeydi.
BOTAŞ gaz kesintisi uygulamasına devam edecek
Türkiye tarihinin en büyük gaz krizine girdi
Elektriğin fiyatı %1200 artarak 1899 liraya yükseldi
BOTAŞ elektrik santrallerinin gazını %50 kıstı
Elektrik santrallerine uygulanan gaz kısıtı 45 gün aradan sonra kaldırıldı
Elektrik Santrallerine Uygulanan Gaz Kısıtı 45 Gün Aradan Sonra Kaldırıldı
BOTAŞ, 16.01.2017 itibariyle elektrik santrallerine uygulnan gaz kısıtlarını kaldırdı.
BOTAŞ, 16.01.2017 itibariyle elektrik santrallerine uygulnan gaz kısıtlarını kaldırdı. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, BOTAŞ, dün elektrik santrallerine gönderdiği talimatla gaz akışının normale döneceğini belirtti.