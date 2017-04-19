Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 2 bin 562 megavat kurulu güce sahip 12 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti 513 megavat kapasiteli Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle 00.25'te başlayan kesinti, gece yarısına kadar devam edecek.



Öte yandan, dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 25 bin 208 lira oldu.



Elazığ ve Şanlıurfa'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 161 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.



En fazla kısıt maliyeti, 19 bin 246 lirayla Şanlıurfa'da gerçekleşti.



Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.