Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 2 bin 696 megavat kurulu güce sahip 12 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti 630 megavat kapasiteli Kemerköy Üretim Tesisi'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 20 dakika sürdü.



Öte yandan, dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 110 bin 704 lira oldu.



Artvin, Gümüşhane, Hatay, Rize, Şanlıurfa ve Trabzon'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam bin 728 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.



En fazla kısıt maliyeti, 68 bin 967 lirayla Artvin'de gerçekleşti.



Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.