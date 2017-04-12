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Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi
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Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 12 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 2 bin 564 megavat kurulu güce sahip 12 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti 795 megavat kapasiteli İzmir Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 7 saat sürdü.

Öte yandan dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam bin 522 lira oldu.

Adana'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 88 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.

Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Bu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.

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