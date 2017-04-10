Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 17 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 4 bin 981 megavat kurulu güce sahip 17 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti bin 797 megavat kapasiteli Adapazarı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde ünite arızası nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 4 saat sürdü.



Öte yandan, dün Türkiye'de elektrik iletim sisteminden kaynaklı kısıt maliyeti toplam 110 bin 704 lira oldu.



Artvin ve Giresun'daki iletim kısıtını telafi etmek için santrallere toplam 901 megavatsaatlik yük alma ve yük atma talimatı verildi.



En fazla kısıt maliyeti, 68 bin 893 lirayla Artvin'de gerçekleşti.



Türkiye'de elektriğin sürekli ve düzenli iletiminin sağlanamadığı durumlarda, iletim sisteminde kısıt maliyeti oluşuyor. Söz konusu kısıt maliyetleri, EPİAŞ'ın yapacağı aylık uzlaştırma işlemleri sonunda netleşecek.