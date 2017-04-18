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Elektrik Santralinin 44 Günlük Yakıtı Kaldı
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Elektrik Santralinin 44 Günlük Yakıtı Kaldı

Ukrayna'da antrasit kömürü ile elektrik üretimi yapan tek santralin 44 günlük yakıt rezervi kaldı.

Elektrik Santralinin 44 Günlük Yakıtı Kaldı

Ukrayna'da antrasit kömürü ile elektrik üretimi yapan tek santralin 44 günlük yakıt rezervi kaldı.

Kaynak: Dunya.com

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