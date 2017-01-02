Elektrik Olmayınca Fabrikalar İşçileri Evlerine Gönderildi

KOCAELİ'nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde bulunan organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintisi devam ediyor. Elektrik olmayınca fabrikalarda, çalışanlar evlerine gönderildi.



Gebze ve Dilovası'nda perşembe günü başlayan elektrik kesintileri bugün de sanayi kuruluşlarını etkilemeye devam ediyor. Elektrik kesintisi birçok organize sanayi bölgesinde üretimin durmasına neden oldu. Bu sabah elektrik olmaması nedeniyle fabrikalarda çalışanlar evlerine gönderildi. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sedat Silahtaroğlu enerji olmamasının çok ciddi üretim kaybına neden olduğunu belirterek, "Elektrik kesintisi perşembe gecesi başladı. Cuma günü OSB'lerimiz tamamen enerjisizdi. Bakanlık ve valilik ile yaptığımız girişimler sonucu Cuma gecesi ve Cumartesi günü kısmen giderildi. Ancak bu sabah elektrik olmadığını gördük. Bölgemizdeki tüm fabrikalar yedek enerji imkanı olmayan fabrikalar, fabrikalar çalışamaz durumda. Dört gözle enerjinin gelmesini bekliyoruz. En pahalı enerji olmayan enerjidir. Enerjisizlik çok ciddi bir üretim kaybına sebep oluyor. Bu üretim kaybının daha sonra önümüze çok büyük mali sorunlar çıkartacağını bekliyoruz" dedi.



Bölgelerinde kritik tesisler bulunduğunu söyleyen Silahtaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bölgemizde pota ve fırınları bulunan kritik tesisler var. Bunların ihtiyaçlarının giderilmemesi durumunda potalar ve fırınların durması durumunda, önümüzdeki en az 2 ay sürede bunların yenilenmesi ve bakımı için daha büyük paralar harcanacak ve üretim kaybı katlanarak devam edecek. Yetkililerin acilen çözüm getirmesini bekliyoruz. Sadece bizim Makine İhtisas OSB günlük kaybımız aşağı yukarı günde 30 milyon dolar. Bu bölgeyi, üretim kaybını ayakta tutamamanın neticesini memleket olarak sıkıntısını yaşayacağız. Ben kendi fabrikamda işçileri evlerine gönderdim ve bir çok firma da aynı durum var. Her tesis kendi çaresini üretme arayışında." - Gebzekocaeli