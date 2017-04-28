Elektrik Krizi Gazze'yi Felç Etmek Üzere

Gazze'deki Milletlerarası Kızılhaç Ofisi Müdürü Yves Daccord, ciddi elektrik krizi sebebiyle Gazze şeridinin çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi.



Yves Daccord, "Elektrik yokluğu sebebiyle Gazze'deki Filistin Hastaneleri sağlık hizmet veremez duruma gelmek üzere. Hastaneler, elektrik olmaması sebebiyle çocuklara, kadınlara ve erkeklere hizmet vermeyi durdurmak zorunda" dedi.



Daccord, elektrik olmaması sebebiyle insanların hayatına zarar geldiğini belirterek Gazze'ye elektrik sağlanması konusunda uluslararası kuruluşlarına acil yardım talebinde bulundu. Daccord, elektrik yokluğundan atıksu ve içme suyu ve sebze ve meyve ağaçlarının sulanmasının doğrudan etkilendiğini söyledi. Daccord, Gazze'deki elektrik krizi konusunda herhangi bir tarafı suçlamadığını belirtti.



İsrail, Mısır ve Filistin yönetimi tarafından empoze edilen kararlar sebebiyle Gazze şeridine günde 4 saat elektrik verilebiliyor. - GAZZE