Elektrik Kesintisi Mahalleliyi İsyan Ettirdi

MANİSA'nın 20 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir trafodaki arızadan dolayı bir aydır yaşanan elektrik kesintileri, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahallenin muhtarlık binası önünde toplanarak, durumu protesto eden mahalle sakinleri, yetkililere sorunun çözümü noktasında çağrıda bulundu.

Yunusemre İlçesi'nin 20 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi içerisinde bulunan bir trafodaki arızadan dolayı bir aydır yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşı çileden çıkardı. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne sorunlarını bildirmelerine rağmen bir aydır çözüm bulamayan mahalle sakinleri sokağa indi. Ellerindeki el fenerleri ile muhtarlık binası önünde toplanarak, durumu protesto eden grup adına konuşan mahalle muhtarı Siyami Alak, elektrik şirketi yetkileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken, "Bu sıkıntımız bir aydır devam ediyor. Vatandaşımız bu soğukta mağdur. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi buna köklü bir çözüm bulması lazım. Artık yeter. Ben bu konuda yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım. 21. yüzyılda vatandaşı mağdur etmek olur mu? Biz gerçekten devletine ve milletine karşı gelmeyen, devlete sahip çıkan mahalle sakinleri olarak bu durumu yadırgıyoruz. Elektrik dağıtım şirketini yetkililerini kınıyoruz. Kendilerini göreve davet ediyorum. Devlette iken bu tür sıkıntılarımız yoktu. Anında çözüm bulunuyordu. Vatandaş elektrik parasını ödemediği zaman ikinci gün kesmelerini iyi biliyorlar. Her gün bir ay boyunca ben bunun sıkıntısını yaşıyorum. Mahalle muhtarı olarak bıktım. Elimde sihirli bir değnek olsa bulacağım bir çözüm yolu ama yok" diye konuştu. Eylem alkış ile son buldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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El fenerli Mahalle sakinlerinden görüntü

Vatandaşlar el feneri ile dolaşırken ve elektrik saatlerini kontrol ederken görüntü

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak açıklamasından görüntü

Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

(Tür: Yurt)