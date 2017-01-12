Elektrik Kesintilerine Karşı Hastalara Jeneratör Desteği

ORHAN GÜNGÖR - Ağrı'da elektrik arıza görevlileri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen kesintilerde cihaza bağlı olarak yaşayan hastaların mağdur olmaması için jeneratör desteği veriyor.



ARAS EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerde, kent genelinde 50'ye yakın evde bakım hizmeti alan ve cihaza bağlı olarak yaşayan hasta belirlendi.



Yapılan değerlendirmede elektrik kesintisi durumunda hayati risk taşıyan bu kişiler için jeneratör hizmeti verilmesine karar verildi.



İl Koordinatörü Fikret Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da kar yağışının etkili olduğunu ve havaların sert geçtiğini söyledi.



Enerji hatlarının olumsuz hava koşullarından etkilendiğine dikkati çeken Türkmen, cihaza bağlı olan hastaların bu olumsuz tablodan etkilenmemesi için önlem aldıklarını anlattı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaparak cihaza bağlı hastaları tespit ettiklerini anlatan Türkmen, bu kişilere jeneratör desteği vermeye başladıklarını belirtti.



Türkmen, "Ağrı'da elektrikle çalışan cihazlarla yaşamak zorunda kalan 50'ye yakın hastamız var. Planlı kesintiler olsun veya uzun süreli arıza kaynaklı plansız kesintiler olsun. Hastalarımıza önceden SMS ile bilgilendirip jeneratör desteği sağlıyoruz." dedi.



Vatandaşların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu ifade eden Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vatandaşlarımızın sağlığına inşallah bizler de katkı sağlarız. Bu çalışmaları daha ileri seviyeye taşıyıp daha farklı alternatif çözümler de bulacağız. İnsanların yaşama hakkı bir numaralı önceliktir. Halk Sağlığından aldığımız listeler ile bunlara gerekli kolaylıklar sağlıyoruz. Şirket olarak bu tür hastalarımıza sonuna kadar destek oluyoruz. Yaptığımız uygulamada hastalarımız onların yanında olduğumuzu hissettiklerinden dolayı çok memnunlar. Biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamakla yükümlüyüz. Bu nedenle bu uygulamadan dolayı gayet mutlular."



Hastalar da memnun



Elektrik kesintisi olduğunda jeneratör desteği alan hastalar da yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Hastalardan Halis Seyran (71), koah hastası ve yatalak olduğunu 6 yıldır cihaza bağlı yaşadığını söyledi. Hayatının elektriğe bağlı olduğunu ifade eden Seyran, "Elektriksiz kalmayayım diye arıza veya bakım olduğunda ARAS EDAŞ'tan geliyorlar, jeneratör takıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beni elektriksiz bırakmıyorlar." dedi.



Hasta yakını Kasım Akbaş da eniştesinin 6 yıldır elektrikli cihaza bağlı yaşadığını ve elektrik olmazsa büyük sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti. ARAS EDAŞ'tan jeneratör desteği aldıklarını anımsatan Akbaş, şöyle konuştu:



"Malum bölgemizde kış ayları çok sert geçiyor ve sürekli elektrikler kesiliyor. Kesintilerde hastamızın mağdur olması için yetkililer jeneratör getirerek hastamızın elektrik ihtiyacını gideriyorlar. Ayrıca bakım yapılacağı esnada önceden bize SMS ile elektrik kesintisinin yaşanacağını bildiriyorlar ve gelip jeneratör takacaklarını söylüyorlar. Jeneratörü taktıktan sonra arıza veya bakımı yapıyorlar. Bizim gibi birçok hastaya destek veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz."