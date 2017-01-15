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Göstericilerin basın açıklaması Gazze'de son zamanlarda sık sık yaşanan elektirik kesintileri nedeniyle yapılan gösteriler sürüyor. Ellerinde pankartlarla Gazze kentinin batısında yer alan Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda toplanan göstericiler basın açıklaması düzenledi.
Elektrik Kesintileri Protestosu Sürüyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin basın açıklaması Gazze'de son zamanlarda sık sık yaşanan elektirik kesintileri nedeniyle yapılan gösteriler sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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