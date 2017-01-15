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Elektrik Kesintileri Protestosu Sürüyor

Elektrik Kesintileri Protestosu Sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin basın açıklaması Gazze'de son zamanlarda sık sık yaşanan elektirik kesintileri nedeniyle yapılan gösteriler sürüyor.

Elektrik Kesintileri Protestosu Sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin basın açıklaması Gazze'de son zamanlarda sık sık yaşanan elektirik kesintileri nedeniyle yapılan gösteriler sürüyor. Ellerinde pankartlarla Gazze kentinin batısında yer alan Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda toplanan göstericiler basın açıklaması düzenledi.

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