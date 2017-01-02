Elektrik Kesintileri Organize Sanayileri de Etkiledi

Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri sanayi bölgelerindeki üretimi olumsuz etkiledi.



Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'ni besleyen enerji iletim hatlarındaki arızadan Çerkezköy OSB'nin de etkilendiğini söyledi.



OSB'deki 242 fabrikanın kesintiler nedeniyle zararları olduğunu ifade eden Sözdinler, 3 günlük kesintiler nedeniyle Çerkezköy OSB'deki fabrikaların 600 milyon lira zararları olduğunu ileri sürdü.