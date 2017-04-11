Elektrik Faturalarında Tasarruf Etmenin İpuçları

Peki kendisine en uygun tedarikçiyi ve tarifeyi Seç-Man yardımıyla seçen tüketiciler elektrik tasarrufu için başka nelere dikkat etmeli?

Tüketicilere elektriği en uygun fiyatla, tüketim alışkanlığına uygun şekilde sunan ve elektrik zamlarının faturaya yansımayacağı tarifelere ulaşmalarını sağlayan Seçelektrik sayesinde kullanıcılar kendilerine en uygun tarifeyi ve tedarikçiyi buluyor. Peki en uygun tarife seçildikten sonra elektrik tasarrufu için başka neler yapmak gerekiyor?

Elektrik faturalarının takibi

Elektrik tasarrufunda kalıcı çözüm tüketimi takip etmekten geçiyor. Ülkemizde akıllı sayaç kullanımının da artması ile birlikte tüketilen elektriğin hangi saatler boyunca ne kadar tüketildiği kolayca takip edilebilmektedir. Bununla birlikte ne kadar tasarruf edildiğini gözlemleyebilmek adına önceki ay veya dönemlere ait faturalarla kıyaslama yapmak çok önemli.

Evde tasarruf nasıl sağlanacak?

Elektrik sarfiyatının önemli bir bölümünü aydınlatma kalemi oluşturuyor. Bu noktada ampul seçimi önem kazanıyor. Aydınlatma için akkor ve halojen yerine kompakt flüoresan ampul tercih edenler, yüzde 80'e kadar enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

Enerji tüketimin en büyük bölümünü ise küçük ve büyük ev aletleri oluşturuyor. Peki ev aletleri alırken neye dikkat etmek gerekiyor? Beyaz eşya seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, fiyatları yüksek olsa da A+++ ve A++++ gibi ürünleri tercih etmek. Çünkü enerji verimliliği yüksek olan ürünler az enerjiyle daha çok iş yapıyor. Yüksek verimli ve düşük verimli cihazlar arasında enerji tüketimi yüzde 60'ın üzerinde fark gösteriyor. Örneğin A sınıfı bir buzdolabı ile D sınıfı bir buzdolabı arasında yüzde 45 enerji tüketim farkı bulunuyor. Beyaz eşya seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da büyüklük. İhtiyaçtan daha büyük ya da daha yüksek kapasiteli ürünler tercih edildiğinde enerji tüketimi artıyor.

Elektrikli ev aletlerinin kullanımı sırasında günümüzde yapılan en büyük yanlışlardan biri ise cihazların fişini çekmeden kapatmak. Cihazlar bekleme modunda az da olsa güç tüketimine devam ediyor.

Elektrik süpürgeleri düzenli temizlenmeli

Elektrik süpürgelerinin toz haznelerinin dolu olması ya da hava filtrelerinin tıkanmış olması da hem makineyi yoruyor hem de elektrik tüketimini artıyor. Dolayısıyla elektrik süpürgelerinin toz haznelerinin düzenli olarak boşaltılması ve belirli aralıklarla makinenin toz filtrelerinin temizlenmesi elektrik faturasının gereksiz yere yükselmesi önlüyor.

