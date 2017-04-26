Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 40 yaşındaki Demirel Balkan öldü.



Kaza, dün gece Tavşanlı-Emet karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı yönüne gelen Demirel Balkan yönetimindeki 43 EH 332 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araçyoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Beton direği ikiye bölen otomobilin sürücüsü Demirel Balkan kaza yerinde öldü.



Kaza yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri araçtan başka kişilerin sazlık alana düşmüş olabileceği ihtimaline karşı arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir kimse bulunmadı. Çarpıp ikiyi böldüğü direğin üzerinde yaklaşık bir metre yükseklikte askıda kalan otomobil daha sonra çekiciyle olay yerinden götürüldü. Ölen Demirel Balkan'ın cenazesi de otopsi için Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



- Tahya