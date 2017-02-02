Elektrik Direğine Çarpan Kamyon Kanala Devrildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde beton direğe ve ev duvarına çarpan kamyon kanala devrildi, sürücü yaralandı.



Ali Kara yönetimindeki 44 EP 840 plakalı kamyon, Menteşe-Yeşilyurt karayolunda önce yol kenarındaki beton elektrik direğine daha sonra boş bir evin duvarına çarparak içinde su olmayan kanala devrildi.



Kazada, kamyonun tahrip ettiği beton direk ve elektrik telleri de kamyonun üzerine devrildi, sürücü kamyonda sıkıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri ile jandarma ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri geldi.



Jandarma ekipleri karayolunu ulaşıma kapatırken, sağlık ve AKS ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için yaklaşık bir saat çabaladı.



Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan Kara, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.