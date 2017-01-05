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Elektrik Batı'ya Ulaşmıyor, İletim 'İhaleye' Takılıyor
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Elektrik Batı'ya Ulaşmıyor, İletim 'İhaleye' Takılıyor

Doğudaki HES'lerden batı bölgelerine elektrik iletimindeki sıkıntılarda mevsim şartlarının etkili olduğuna dikkat çeken elektrik üreticisi doğuya elektrik veren hatların iletim hattında da yetersizlik olduğunu söylüyor.

Elektrik Batı'ya Ulaşmıyor, İletim 'İhaleye' Takılıyor

Doğudaki HES'lerden batı bölgelerine elektrik iletimindeki sıkıntılarda mevsim şartlarının etkili olduğuna dikkat çeken elektrik üreticisi doğuya elektrik veren hatların iletim hattında da yetersizlik olduğunu söylüyor.

Kaynak: Dunya.com