Elektrik Batı'ya Ulaşmıyor, İletim 'İhaleye' Takılıyor
5 Ocak 2017 Perşembe 00:07
Doğudaki HES'lerden batı bölgelerine elektrik iletimindeki sıkıntılarda mevsim şartlarının etkili olduğuna dikkat çeken elektrik üreticisi doğuya elektrik veren hatların iletim hattında da yetersizlik olduğunu söylüyor.
Doğudaki HES'lerden batı bölgelerine elektrik iletimindeki sıkıntılarda mevsim şartlarının etkili olduğuna dikkat çeken elektrik üreticisi doğuya elektrik veren hatların iletim hattında da yetersizlik olduğunu söylüyor.