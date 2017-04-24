Elektrik Akımına Kapılarak Ağır Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Asansör yardımıyla inşaata demir çekmeye çalışan işçilerden S.Ç.(42), demirlerin elektrik tellerine değmesi sonucunda akıma kapıldı. Olayda ağır yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı inşaat işçisi burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Afyon'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK