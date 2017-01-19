Elektrik Akımına Kapılan Vinç Operatörü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bir inşaata vinçle malzeme indirmeye çalışan operatör, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki bir inşaata vinçle malzeme indirmeye çalışan operatör Mehmet Badıllı (23), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Çarptığı elektrik direğinin vincin üzerine devrilmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Badıllı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA