Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, elektrik atımına kapılarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Karayahşi Mahallesi'nde tarımsal sulama yapan Hayati Bayram(45), su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan 45 yaşındaki Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



7 çocuk babası olan Bayram'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA