Elektrik Akımına Kapılan İşçiyi, Afad Kurtardı

Kastamonu'da bir halı sahanın elektrik tesisatını yaptığı esnada akıma kapılan işçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonrası çatıdan indirilerek hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısında elektrik tesisatı tamirinde çalışan işçi Özcan Öztürk, çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak şok geçirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine çağrılması üzerine Özcan Öztürk'ün çatıda olmasından ötürü müdahalede bulunulamadı. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. Hazırlıklarını yaparak çatıya çıkan AFAD ekipleri, sedyeyle Öztürk'ü dikkatli bir şekilde çatıdan indirerek 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU