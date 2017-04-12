Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.



Olay, Palu ilçesi Kalekent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan işçilerden Mustafa Karataş (28), beton mikseri pompasının elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak aşağı düştü. Karataş, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Karataş'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ