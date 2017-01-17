Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde İnşaat halindeki binanın 3'üncü katında montalama çalışması yaparken yakından geçen enerji hattındaki akıma kapılan 23 yaşındaki Serhat Fırat ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.



İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın montalama çalışmasını kurduğu iskele ile yapan Serhat Fırat bugün elinde bulunan metal çubuğun yakınından geçen enerji hattına değmesi sonucu ağır yaralanıp 3'ncü kattan düştü. Haber verilmesi sonucu sevk edilen ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırılan serhat Fırat tedavi altına alındı. Vucudunda yanık ve kırıklar bulunan Serhat Fırat'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Soruşturmaya başlandı.



- Bursa