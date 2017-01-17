Elektrik Akımına Kapılan İşçi, 3. Kattan Düştü

İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, 3. kattan düşerek ağır yaralandı.





Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Er Yılmaz Güneş Sokak üzerindeki inşaatın dış cephesinde mantolama işini yapan Serhat Fırat (24), çıktığı iskelenin yakınında bulunan yüksek gerilim hattına temas etti.





Elektrik akımına kapılan Fırat, 3. kattan yere düştü.





Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat, tedavi altına alındı.