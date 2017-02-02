Elektrik Akımına Kapılan Genç Yaralandı

Gölbaşı ilçesinde tren istasyonunda vagonun üstüne çıkan kişi, yüksek gerilime kapılarak ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gölbaşı tren istasyonunda gezinen Oktay Ballıcan, duran yük vagonlarının üzerine çıktı.



Vagonun üzerindeki yüksek gerilime kapılan Ballıcan'a müdahaleyi çevreden geçen vatandaşlar yaptı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Ballıcan burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.