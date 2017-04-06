Salihli ilçesinde kullandığı su pompasındaki elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.



Karayahşi Mahallesi'nde ikamet eden Hayati Bayram (45), tarlasındaki su pompasını kullandığı sırada elektrik akımına kapıldı.



Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayram'a ilk müdahaleyi yaptı.



Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.