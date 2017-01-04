Elektrik Adamlar" Kar Kış Demeden Görevde

GÖKHAN ZOBAR - Trakya'nın köylerinde "elektrik adamlar" olarak anılan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (TREDAŞ) arıza timleri, uzun süreli enerji kesintisi olmaması amacıyla kar kış dinlemeden görev yapıyor.



TREDAŞ'ın arıza timlerini, bölge halkı arıza giderdikleri için "elektrik adamlar" olarak adlandırıyor.



Balkanlardan gelen soğuk havaya bir de kar eklendiği zaman beyaza bürünen Trakya'nın zorlu yamaçlarını aşan "elektrik adamlar", kuş uçmaz, kervan geçmez arazide direklere tırmanarak arızayı gidermeye çalışıyor.



TREDAŞ'ın 42 arıza timi, 100'ün üzerinde uzmanıyla akrobatik hareketlerle arızayı kısa sürede zorlu şartlara rağmen çözüyor.



TREDAŞ Edirne İl Müdürü Alpay Karaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarının çalışma koşullarını etkilemesine rağmen büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.



Hava şartlarının sadece arızaya ulaşmayı geciktireceğini ancak asla ulaşmayı etkilemeyeceğini ifade eden Karaer, şunları kaydetti:



"Olumsuz hava koşulları bizi etkiliyor ve işlerde biraz gecikmelere sebep olabiliyor. Kötü hava, arızaların daha uzun sürelerde giderilmesine neden oluyor. Personelimiz, tüm olumsuz koşullara rağmen görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. 7 gün 24 saat esasıyla ekiplerimiz çalışıyor. Gece gündüz demeden nerede bir sorun varsa müdahale ediliyor. Tabii son günlerde kötü hava koşulları nedeniyle kısa süreli kesintiler oldu. Bunlar tüm dünyada meydana gelen arızlar. Bunun dışında büyük bir sorun yaşandığını söyleyemeyiz."



"Buz yükü" arızaları



Arıza ekiplerinin en çok "buz yükü" nedeniyle oluşan arızalara müdahale ettiklerini belirten Karaer, "Buzlanma nedeniyle kablolarda buz yükü diye tabir edilen bir birikim oluyor bu zaman zaman kablonun kopmasına neden olabiliyor. Ekiplerimiz son haftada soğuk hava nedeniyle 100'e yakın arızaya müdahale etti ve arızanın niteliğine göre ortalama 1 saatte giderdi." dedi.