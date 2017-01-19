Elektirikte "Serbest Tüketici" Olma Hakkı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitinde yaptığı yeni düzenlemeyle, Antalya, Isparta ve Burdur'da 258 bin aboneye daha serbest tüketici olma hakkı doğduğu belirtildi.



CLK Akdeniz Elektrik şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, EPDK'nın elektrikte serbest tüketici limitini 2017 yılı için 3 bin 600 kWh'tan 2 bin 400 kWh'a düşürmesi ile aylık ortalama 82 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen abonelere "indirimli elektrik kullanmanın" yolu açıldı.



EPDK'nın belirlediği yeni limitle Türkiye genelinde 8,4 milyon elektrik abonesi "serbest tüketici" olma fırsatı yakalarken CLK Akdeniz Elektrik'in görevli tedarikçi şirket olarak hizmet verdiği Antalya, Isparta ve Burdur illerinde 258 bin abone daha yeni limitle birlikte serbest tüketici olma hakkı elde etmiş oldu. Böylece söz konusu 3 ilde mevcut ve yeni serbest tüketici hakkı olan abone sayısı 591 bine ulaştı.



Aylık faturası ortalama 82 lira üzeri olan ve CLK Akdeniz Elektrik'in avantajlı tarifelerinden yararlanmak isteyen tüketicilerin, şirketin müşteri hizmet merkezlerine giderek serbest tüketici sözleşmesi imzalamalarının gerektiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, serbest tüketici statüsündeki abonelerin mağdur olmamaları için gelecek dönemde imzaladıkları sözleşmeleri dikkatlice inceleyerek gerçekte ne kadar indirim aldıklarını net olarak görmeleri istendi.