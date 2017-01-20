Electroll, 20 Ocak'ta IF Performance Hall Sahnesi'nde...



2015 yılının bir yaz gününde İstanbul - Ankara yolunda tanışan Emre Egüz ve Basri Hayran, o sırada aslında sadece vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullanmaya gidiyorlardı.



Ancak bu yolculuk sürecinde müzik zevklerinin ve hayata bakış açılarının kesiştiği noktalar olduğunu görüp yükseldiler.



İşte o yolculuktan sonra arayı açmadılar ve görüştüler, projeler havalarda uçuştu! Kah üzüldüler, kah sevindiler… Yeri geldi Beyoğlu'nda sadece arkadaşlarına çaldılar, yeri geldi Kadıköy'ün en güzel mekanlarını coşturdular! ve ilk EP'lerini çıkardılar!



Müziğini Electro-pop olarak tanımlayan ikili şu sıralar müzik üretimine devam etmenin yanı sıra, bestelerini ve kendine özgü üslubuyla yorumladığı coverları güzel insanlara ulaştırmanın peşinde…