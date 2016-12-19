Elçin Sangu'nun İtirafları! Elçin Sangu Neler Söyledi?

Elçin Sangu'nun itiraflarını sizler için derledik. Özel hayatıyla ilgili bilinmeyen detayları anlatan Elçin Sangu, 'Kara Şövalye Yükseliyor' filmini çok sevdiğini ve hayran olduğu Christopher Nolan ile çalışmak istediğini belirtti. Kiralık Aşk'ın sevilen oyuncusu ve son zamanların reklam yıldızı Elçin Sangu, InStyle dergisi ile röportaj yaptı. Yoğun iş temposuna değinen ünlü oyuncu, özel hayatına dair bilinmeyen detayları paylaştı.

ELÇİN SANGU'NUN İTİRAFLARI

Türkiye'nin önde gelen giyim firmalarından biriyle 2 milyon TL'lik reklam anlaşması imzalayan ve bir yandan da Kiralık Aşk dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren Elçin Sangu, iş temposundan şikayetçi. Kendisine sorulan "Bu vakitsizlik ne anlama geliyor?" yanıtına şu cevabı verdi:

"Anneni çok özleyip görememek, telefonlara cevap verememek demek. Hep bir program içinde yaşaman gerekiyor, hep bir yerlere yetişme telaşı hissediyorsun. Bu yoğunluk içinde zaman kavramını unutuyorsun. Mesela 15 gündür televizyonu hiç açamadım, haberleri takip ediyorum ama başka şeyleri izlemek için zamanım olmuyor."

'SOSYAL HAYATIM YOK'

Boş zamanı olması durumunda ise gezmek istediğini dile getiren oyuncu, "Sosyal hayatım olmadığı için şu an sosyalleşmek bile benim için bir şey yapmak anlamına geliyor." diyerek günlük hayatını özetliyor. Kitap okumayı, piyano çalmayı ve kendine vakit ayırmayı özlediğini ifade ediyor.

"3 AY SERUMLA YAŞADIM"

Kiralık Aşk dizisindeki karakterinin yanı sıra, beyaz teni ve kızıl saçları ile de ikon haline gelen Elçin Sangu, Çerkez kökenli olduğunu belirtiyor. Çerkez oldukları için ise mutfakta becerikli olduğunu itiraf ediyor. Çok küçük yaşlarda yemek yapmaya başladığını anlatan oyuncu, beslenme alışkanlığına da özen gösteriyor.

Konu beslenmeye gelince, bir itirafta bulunuyor ve şu ifadeleri kullanıyor: "Sağlığıma hep dikkat etmiyorum. Geçen sene sağlığım çok bozuldu. 3 ay kadar serumla yaşadım. Artık dikkat etmem gerektiğini anladım. Bu tempoda özel beslenmek gerekiyor ve şimdi hem yemek hem de spor düzenim çok iyi gidiyor. "

"SENARYO YAZMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Sevilen oyuncu Elçin Sangu, oyunculuk dışında yetenekleri olduğunu da itiraf ediyor. "Bir şekilde parça parça bazı şeylere yeteneğim var." diyen Sangu, "Mesela, iyi resim yapmak, dans etmek, Çerkez kültürünün getirisi olarak biraz şarkı söylemek. Beste hiç yapmıyorum ama enstrüman çalmak başka bir şey, galiba enstrümanı şarkı söylemekten daha çok seviyorum. Biraz fırsatım olsa onu geliştirip, kendimi daha mutlu edeceğim bir hale getirebilirim. Bir de yazı yazmayı çok seviyorum. Senaryo yazmayı çok istiyorum. " şeklinde yeteneklerini sıraladı.

'ÇALIŞMAK İSTEDİĞİM YÖNETMEN CHRISTOPHER NOLAN, UÇARAK GİDERİM'

"İşinde yer almak istediğiniz yönetmen ne olurdu?" sorusuna ise "Christopher Nolan! Uçarak giderim." cevabını verdi. En çok sevdiği filmi için, "Bence 'Kara Şövalye Yükseliyor' çok iyiydi. Birkaç kere izlemişimdir. Benim için fantastik filmlerin yeri ayrı, başka bir şey seyredemiyorum. Hele içinde biraz da mistik konular varsa bayılıyorum." ifadelerini kullandı.

'PARMAKLA GÖSTERİLEN İNSAN OLMAKTAN ÇOK RAHATSIZIM'

Mütavazı tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, popüler olmasının etkilerini ise şöyle anlattı:

"İçimde çok tezat bir hissiyat var. Eskiden de böyleydi. Ben hiç buralara gelmeden, oyunculuk yapmadan önce de. Herhalde o beyaz tenli, kızıl saçlı olmanın getirdiği bir şey ama başkalarından farklı görünmekten, sürekli parmakla gösterilen insan olmaktan çok rahatsızlık duyuyorum. Eskiden de bana baktıklarında, "Anne bana bakıyorlar" diye tepki verirdim. Şimdi yaptığım ise bambaşka bir şey. Tezat bir durum, biliyorum ama hâlâ aynı duygu var. Herkesin bana bakıyor olduğu hissi beni rahatsız ediyor.