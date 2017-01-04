Elbistan Şeker Fabrikası'nda Pancar Alımı Sona Erdi

Elbistan Şeker Fabrikası'nda 32. dönem şeker pancarı alımı sona erdi.



Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Elbistan Şubesi Başkanı Mehmet Kılıç, yaptığı açıklamada, pancar alımına 9 Eylül'de başladıklarını ve bugün itibarıyla alımı tamamladıklarını belirtti.



Kampanyanın 110 gün sürdüğünü aktaran Kılıç, "Üreticilerden bu kampanya döneminde toplam fireli olarak 460 bin 500 ton pancar teslim aldık ve bunun 422 bin 720 tonunu işleyerek yaklaşık 47 bin 837 ton kristal şeker üretimi gerçekleştirdik." diye konuştu.





Kılıç, işlenen pancardan bölge hayvancılığı için önem arz eden küspeden 96 bin 900 ton üretim yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.