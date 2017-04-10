Elbistan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Karahüyük Grup Yolu'nda meydana geldi. Karahüyük Mahallesi'nden Elbistan ilçe merkezine giden Ramazan Aydoğan'ın kullandığı 46 VA 384 plakalı otomobil, önünde seyreden Uğur Sıla Beştepe'nin idaresindeki 63 F 1669 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobillerden biri tarlaya girerken, diğeri ise şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Beştepe ve Aydoğan'la birlikte Elif Önal, Rabia Aydoğan ve Rukiye Aydoğan yaralandı.



Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis'e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ