Elbistan'da Teog Birincileri Altınla Ödüllendirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) birinci dönem sınavında dereceye giren ve birinciler arasında yer alan öğrencileri altınla ödüllendirdi.



Akkoyun, TEOG birinci dönem sınavında 120 sorunun tamamına doğru cevap veren birincilerden Muhammed Yurttaş, Cansu Özen, Tuba Öztürk ve Mehmet Küçükdevlet'i makamında kabul etti.





TEOG sınavında birincilik başarısı gösteren öğrencileri tebrik eden Akkoyun, şunları kaydetti:



"Başarı istikrarlı çalışmaktan geçer. Çalıştıktan sonra azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. O yüzden bütün gençlerimize, çocuklarımıza bir hedefi olmalarını öneriyoruz ve asla vazgeçmesinler ve asla dönmeyi düşünmesinler. Dershaneye gitmeden Milli eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu okul kurslarına katılarak bu başarıyı elde eden öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenlerini tebrik ediyorum."



Akkoyun, başarılı öğrencileri birer cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.