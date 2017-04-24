Elbistan'da Şeker Pancarını Don Vurdu

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, şeker pancarı üretimi yapan çiftçilerin, dondan kuruyan pancar tarlalarını yeniden sürdüğünü söyledi.



Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim şartlarından etkilenen şeker pancarında dönüm başı 2 ton verim kaybı olmasını beklediklerini belirtti.





Şeker pancarını soğuk vurdu



Bulut, "Çiftçiler olarak bu şekilde ekilen ürünlerin doğal afetler neticesinde zarar görmesi bizleri üzüyor. Soğuk hava, rüzgar ve diğer doğal afetlerden dolayı ürünlerin zarar görmesi çiftçilere bir külfet yüklemektedir. Şeker pancarını ikinci kez soğuk vurdu." dedi.



Ekim zamanı geçmediği için yeniden ekimin yapılabildiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:



"Bundan sonra yapılan ürün ekimi verim düşüklüğüne neden olacaktır. Bundan sonra ekimi yapılan mahsul de dönem başı 2 ton eksik ürün verecektir. Soğuk havaların geçmesini beklemekte olmuyor.



Şeker pancarının bir ekim zamanı var. Mart ayında yağan karlardan etkilenen şeker pancarlarını da soğuk vurmuştu. Çiftçi yeniden ekim yapmıştı. Nisan ayında da aşırı soğuklar ve rüzgar nedeniyle şeker pancarını soğuk vurdu. Tarım sektörü tabiatın her türlü iklim şartlarına açık. Şeker pancarında yine olumsuz bir durum yaşandı. Bu hepimizi üzdü."



Alembey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Adem Kancı'da, yaklaşık 70 dönüm şeker pancarı ekimi gerçekleştirdiğini, soğuk vurduğu için ikinci defa ekim yaptıklarını belirtti.





Çiftçilikle uğraşan İsmail Kancı'da, nisan ayında esen rüzgar nedeniyle ilk defa şeker pancarını soğuk vurduğuna şahit olduğunu ifade ederek, yeniden şeker pancarı ekimi yapmak için tarlayı sürdüğünü söyledi.