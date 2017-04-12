Elbistan'da Sandık Görevlilerine Eğitim

Elbistan ilçesinde halk oylamasında görev alacak sandık görevlilerine ilçe Seçim Kurulu tarafından eğitim verildi.



Elbistan Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen eğitimde, ilçe Seçim Kurulu Başkanı Salih Pehlivanoğlu, sandık kurulu üyelerinin seçmene nasıl müdahale edilmesinin önemine dikkat çekti.



Sandık görevlilerinin görevlerini tarafsız ve titizlikle yürütmeleri gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, sandık başkanının görev yerini kontrol etmesi gerektiğini, seçmen sayısının az olduğu sandıklarda oy verme işleminin tamamlanması halinde birleştirme tutanaklarının oy kullanma süresi bitinceye kadar hazırlanmaması gerektiğini belirtti.



Elbistan'da 93 bin 344 seçmenin 248 sandıkta oy kullanacağı halk oylamasında 496 sandık kurulu başkanı ve üyesi görev yapacak.





Seçimlerde görev alacak olan sandık başkanının 270 lira memurun 162 lira üyenin ise 81 lira ücret alacağı belirtildi.