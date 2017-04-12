Elbistan'da Fidan Dikme Etkinliği

Elbistan'da Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na denetimli serbestlik yükümlüleri ile öğrenciler birlikte fidan dikti.



Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman İşletme Müdürlüğünün ortak protokolü gereği okul bahçesinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikimi yapıldığını belirtti.



İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarla fidan dikmenin önemine dikkat çeken Akkoyun, "Bu yaşta çocuklarda oluşturulacak fidan dikme ve koruma bilinci ile gelecek nesillere de yeşil kuşaklar miras bırakılması anlamında önem teşkil etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre de Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki yükümlülerin ıslahı, topluma yeniden kazandırılmaları amacıyla bir protokol imzaladıklarını hatırlattı.



Bu protokol kapsamında düşündükleri etkinliklerden bir tanesinin de ilçenin etrafının ağaçlandırılması olduğunu ifade eden Emre, "Geçen yıl Şardağı eteklerine yaklaşık 3 bin adet fidan diktik. Bu yıl içinde yapılan görüşmeler neticesinde 7 bin 500 fidan daha temin ettik. Hakim ve savcılarımızla birlikte şehrimizin güzelleştirilmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız yükümlülerimizi ve bağımlı gençlerimizi topluma kazandırmak aynı zamanda şehrin çevresinin güzelleşmesine katkı sunuyoruz." diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikimi yapıldı.