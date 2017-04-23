Elbistan'da Ev Yangını

Elbistan ilçesinde bir ev yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Çalış Mahallesinde Hacı Çelik'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.



Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.