Elbistan'da 14 Ton Saman Yandı

Elbistan ilçesinde çıkan ahır ve samanlıkta çakan yangında 14 ton saman zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Karaelbistan Mahallesi Eski köy mevkisinde Hamit Gül'e ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerince çevreye sıçramadan söndürüldü.



Yangında, ahır ve samanlıkta bulunan yaklaşık 14 ton saman zarar gördü.