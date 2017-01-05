Elbeyli'de Kaçakçılık Operasyonu

Elbeyli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, yurda kaçak olarak sokulduğu değerlendirilen faturasız 16 cep telefonu ele geçirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Beşiriye Geçici Barınma Merkezinde araştırma yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan sokulduğu değerlendirilen faturasız 16 cep telefonu ele geçirdi.



Ele geçirilen telefonların kayıp, çalıntı veya kaydının bulunup bulunmadığının tespiti maksadıyla muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.